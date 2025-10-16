На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о перестройке логистики мирового энергорынка в сторону Глобального Юга

Путин: мировой энергорынок проходит перестройку поставок и маршрутов
Григорий Сысоев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя» (РЭН) заявил о том, что мировой энергорынок проходит перестройку поставок и маршрутов. Его слова передает РИА Новости.

«Сейчас, конечно, речь не о проблемах европейцев, а в целом о мировом энергетическом рынке, где, как уже сказал, идет объективное переформатирование цепочек поставок, переключение логистики и энергоресурсов в сторону Глобального Юга, динамичных стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Африки, Латинской Америки, причем с более надежными маршрутами, новыми хабами, портами, которые учитывают текущие и перспективные потребности покупателей», — сказал Путин.

Российский лидер также заявил, уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе. Путин прогнозирует, что угольный рынок останется значимым на десятилетия вперед. Кроме того, он призвал угольную отрасль повышать эффективность и конкурентоспособность.

Ранее Путин рассказал о последствиях для стран, отказавшихся покупать энергоносители РФ.

