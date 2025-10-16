Путин призвал сформировать в России суверенитет в сфере энергетики

В России необходимо сформировать энергетический суверенитет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления на форуме «Российская энергетическая неделя», говорится в Telegram-канале Кремля.

«Нужно активно менять статус стран-производителей энергоресурсов от покупателей оборудования к статусу технологических лидеров, формировать на национальном уровне полноценный энергетический суверенитет, от добычи и переработки ресурсов до транспортировки готовой продукции», — заявил он.

Российский лидер добавил, что элиты готовы использовать политическую конъюнктуру для создания недобросовестной конкуренции. Путин подчеркнул, что после их отказа обслуживать российское энергооборудование, можно сказать, что представители элиты стали ненадежными партнерами.

В ходе выступления президент РФ отметил, что уголь по-прежнему занимает весомую долю в мировом энергобалансе.

Международный форум «Российская Энергетическая неделя» (РЭН) является одной из основных международных площадок для обсуждения тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. В мероприятии традиционно принимают участие руководители крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет ученых, экспертов и журналистов из 80 стран.

