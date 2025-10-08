Прокуратура Забайкалья передала в суд дело о хищении 49 млн рублей при газификации

Прокуратура Забайкальского края направила в суд уголовное дело о мошенничестве против трех сотрудников подрядной организации, занимавшейся газификацией Читы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Обвинительные заключения утвердили в отношении двух жителей Новосибирска и одного жителя Читы. По данным надзорного органа, они похитили из бюджета 49 млн рублей. Всем предъявили обвинения.

Следствие установило, что с 2022 года в рамках национального проекта «Экология» в Чите реализуется программа перевода частных домов с угольного на газовое отопление. В мае 2023 года региональное министерство предоставило субсидию в размере 700 млн рублей коммерческой организации, которая привлекла подрядчика для проведения строительно-монтажных работ.

По версии следствия, генеральный директор конкурирующей компании из Москвы, зная о предоставленной субсидии, организовал преступную группу, вовлек в неё двух знакомых и руководителя подрядной организации. С июня по август 2023 года злоумышленники похитили 49 млн рублей через фиктивные договоры на аренду техники, разработку программного обеспечения и беспроцентные займы физическим лицам.

Обвиняемые задержаны и находятся под арестом, на их имущество наложен арест на сумму более 23 млн рублей. Дела переданы в Центральный районный суд Читы. Дополнительно расследуются другие эпизоды хищений при газификации домов, организатор которых также проходит по этим материалам.

Ранее в Красноярске возбудили дело о хищении 90 млн рублей при поставках битума.