В Кремле рассказали о значении для мира торговой войны между США и Китаем

Песков: торговая война США и Китая неизбежно отразится на всем мире

Мировая экономика неизбежно почувствует последствия торговой войны между Соединенными Штатами и Китаем. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Торговая война отразится на всем мире и на всей мировой экономике неизбежно», — сказал он.

15 октября глава минфина США Скотт Бессент заявил, что предоставление американскому президенту Дональду Трампу полномочий вводить пошлины до 500% против Китая за закупку российской нефти готовы поддержать 85 сенаторов.

Накануне Трамп заявил, что США стали самой богатой страной на планете на фоне политики тарифов в отношении других государств.

11 октября Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Ранее в Китае назвали решение США ввести новые пошлины «двойными стандартами».