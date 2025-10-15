Сенат США готов дать Трампу право вводить пошлины до 500% против КНР

Предоставление американскому президенту Дональду Трампу полномочий вводить пошлины до 500% против КНР за закупку российской нефти готовы поддержать 85 сенаторов. Об этом сообщил глава минфина США Скотт Бессент, передает РИА Новости.

«85 сенаторов готовы наделить президента Трампа полномочиями устанавливать до 500% тарифов на Китай за покупку российской нефти», — отметил министр.

По его словам, глава Белого дома поручил послу США уведомить союзников в Европе о готовности Вашингтона поддержать введение пошлины против КНР за закупку нефти из России, если европейские партнеры последуют этому примеру.

Накануне Трамп заявил, что США стали самой богатой страной на планете на фоне политики тарифов в отношении других государств.

11 октября Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Ранее в Китае назвали решение США ввести новые пошлины «двойными стандартами».