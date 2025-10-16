Песков: спецслужбы Украины не могут действовать без участия западных партнеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинские спецслужбы не могут действовать без участия западных партнеров. Своим комментарием он поделился с корреспондентом газеты «Известия» Николаем Ивановым.

«Сложность этих попыток указывает на то, что сами украинцы не могли бы это делать. Это не может все делаться без участия западных спецслужб. В данном случае это были британцы. Это очевидно», — сказал представитель Кремля.

До этого директор ФСБ Александр Бортников заявил, что спецслужбы Великобритании при участии боевых пловцов и украинских диверсантов готовят атаки на критически важную инфраструктуру России, включая газопровод «Турецкий поток». По его словам, британский спецназ SAS прямо принимает участие в боевых действиях против России, и совместно с МИ-6 планирует атаки украинских диверсантов в приграничные регионы РФ.

15 октября министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что страны НАТО обсуждают новые правила по применению оружия против самолетов и беспилотников, которые незаконно попадают в воздушное пространство стран Североатлантического альянса.

Ранее в Европе призвали готовиться к противостоянию с Россией.