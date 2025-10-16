На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе призывают готовиться к противостоянию с Россией

Бортников: Британия призвала готовиться к противостоянию с РФ на море и суше
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Директор ФСБ России, председатель Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ) Александр Бортников заявил, что Великобритания призывает страны Европы готовиться к противостоянию с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Британцы настаивают на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией на суше, на море и в воздухе», — отметил Бортников.

Он пояснил, что европейские страны «сколачивают» коалицию войск для отправки на Украину и продвигают создание там «бесполетной зоны».

Накануне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин решительно отреагирует, если Россия «решит испытать немецкие границы».

Писториус заявил, что Германия потратит 10 млрд евро на разработку новейших беспилотников в течение следующих лет. Кроме того, Берлин предложит взять на себя ведущую роль в любой предложенной системе противовоздушной обороны ЕС, сообщил министр.

Ранее в НАТО подтвердили, что обсуждают снятие ограничений на применение вооружений против РФ.

