Кремль счел возможную передачу Украине Tomahawk новым уровнем эскалации

Песков: передача Украине Tomahawk станет новым уровнем эскалации
close
Kenneth Moll/U.S. Navy/Reuters

Возможная передача Украине крылатых ракет Tomahawk со стороны США станет новым уровнем эскалации. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Песков, его слова приводит ТАСС.

«Оценка российской стороной — в лице [президента Владимира] Путина, [главы МИД Сергея] Лаврова — давалась много раз. Это будет очень существенный шаг в сторону качественно нового уровня эскалации», — сказал он.

Представитель Кремля отметил, что позиция Москвы «предельно ясна, хорошо известна как в Вашингтоне, так и в Киеве».

До этого Песков заявил, что Кремль тщательно фиксирует все заявления о возможной передаче Украине дальнобойных ракет Tomahawk, в данный момент их звучит много. По его словам, это «особое оружие», которое может быть как в ядерном, так и безъядерном исполнении. В то же время оно не сможет изменить положение дел на фронтах, констатировал представитель Кремля.

Владимир Путин предупреждал, что появление Tomahawk в зоне конфликта негативно повлияет на отношения Москвы и Вашингтона.

Ранее Трамп задумал создать «фонд победы» для Украины.

