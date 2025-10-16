В Кремле отреагировали на слова Трампа о прекращении закупок нефти РФ со стороны Индии

Российская сторона ориентируется на официальные заявления по закупкам российской нефти, которые были озвучены Индией и Китаем. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы ориентируемся на официальные заявления, которые были от министерства иностранных дел Индии, из Дели и из Пекина. Заявления эти всем доступны», — заявил он.

До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Американский лидер добавил, что теперь он должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай.

В ответ на это представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй заявил, что Пекин отвергает давление и принуждение, а также выступает за уважительное отношение к сотрудничеству с Москвой. По его словам, взаимодействие внутри мирового сообщества в рамках правовых норм разумно и легитимно, поскольку оно не вредит интересам третьих сторон.

