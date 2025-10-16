На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, что Москва была недовольна действиями Асада

NYT: Россия была недовольна нежеланием Асада взаимодействовать с оппозицией
Iranian Presidency/Global Look Press

Москва была недовольна нежеланием бывшего сирийского лидера Башара Асада взаимодействовать с оппозицией. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Авторы публикации подчеркивают, что Россия якобы потеряла терпение из-за бездействия Асада, и поэтому не пришла ему на помощь, когда его режим начал рушиться.

«Россия воздержалась отчасти потому, что была отвлечена собственным конфликтом на Украине. Но, по словам дипломатов и аналитиков по Сирии, Кремль также устал от категорического отказа Асада сотрудничать с сирийской оппозицией», — говорится в публикации.

15 октября в Москву прилетел новый лидер Сирии Ахмед аш-Шараа. Переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца с президентом РФ Владимиром Путиным в узком составе начали в 14:15 мск и, таким образом, продолжались около полутора часов. Около 16.00 мск Путин и Ахмед аш-Шараа перешли к переговорам в расширенном составе.

Ранее президент Сирии рассказал о развитии связей с Россией и Китаем.

