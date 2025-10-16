В Москве выразили уверенность, что Индия продолжит покупать российскую нефть

Новак уверен, что Индия продолжит сотрудничать с РФ по поставкам энергоресурсов

Россия уверена, что Индия продолжит сотрудничать со страной по поставкам энергоресурсов. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, пишет ТАСС.

«Наш энергетический ресурс востребован, и я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать и развивать энергетическое сотрудничество», — сказал он.

Новак добавил, что партнеры России неоднократно заявляли о желании самостоятельно принимать решения, вне зависимости от требований, выдвигаемых Соединенными Штатами.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил ему о готовности прекратить закупки российской нефти.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и других.

Ранее в Госдуме сочли вмешательством в дела России заявления Трампа о поставках нефти Индии.