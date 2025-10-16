На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Индии планируют сократить импорт российской нефти после заявления Трампа

Vitchanan Photography/Shutterstock/FOTODOM

Индия готовится сокращать импорт российской нефти на фоне давления со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным трех собеседников издания, «некоторые индийские нефтеперерабатывающие заводы готовятся сократить импорт российской нефти».

Накануне Дональд Трамп сообщил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил ему о готовности прекратить закупки российской нефти. Трамп добавил, что теперь он должен добиться того, чтобы то же самое сделал Китай.

Позже спикер внешнеполитического ведомства Индии Рандхир Джайсвал заявил, что Нью-Дели в сфере импорта энергоносителей ориентируется на интересы своих потребителей. По его словам, Индия — крупнейший импортер нефти и газа, и защита интересов индийских потребителей в условиях нестабильной энергетической ситуации является приоритетом.

Ранее Лавров назвал истинную причину принуждения США Индии отказаться от российской нефти.

