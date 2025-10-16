В посольстве РФ в Сингапуре рассказали о задержанном россиянине

Сотрудники посольства РФ в Сингапуре посетили задержанного по запросу США россиянина. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Сингапуре.

Сотрудники дипмиссии убедились, что россиянин содержится в нормальных условиях. Гражданину РФ предоставили возможность общаться с адвокатом и родственниками.

Следующее судебное заседание по делу россиянина назначено на 21 октября. Решение об экстрадиции в США пока не принято.

3 октября сообщалось, что россиянина задержали в Сингапуре по запросу США. Мужчину обвиняют в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством. Его планируют экстрадировать в США.

Российская дипмиссия направила запрос в полицию Сингапура и получила подтверждение этой информации. Они связались с окружением мужчины, передали ему данные местных адвокатов для оказания юридической помощи и держат ситуацию на оперативном контроле.

Ранее задержанного в Сингапуре россиянина оставили под стражей после первого суда.