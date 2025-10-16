На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В посольстве РФ в Сингапуре рассказали о задержанном россиянине

Сотрудники посольства РФ в Сингапуре посетили задержанного россиянина
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники посольства РФ в Сингапуре посетили задержанного по запросу США россиянина. Об этом РИА Новости рассказали в посольстве РФ в Сингапуре.

Сотрудники дипмиссии убедились, что россиянин содержится в нормальных условиях. Гражданину РФ предоставили возможность общаться с адвокатом и родственниками.

Следующее судебное заседание по делу россиянина назначено на 21 октября. Решение об экстрадиции в США пока не принято.

3 октября сообщалось, что россиянина задержали в Сингапуре по запросу США. Мужчину обвиняют в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством. Его планируют экстрадировать в США.

Российская дипмиссия направила запрос в полицию Сингапура и получила подтверждение этой информации. Они связались с окружением мужчины, передали ему данные местных адвокатов для оказания юридической помощи и держат ситуацию на оперативном контроле.

Ранее задержанного в Сингапуре россиянина оставили под стражей после первого суда.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами