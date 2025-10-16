Сикорский обвинил Россию в «неразумной эскалации» против Запада

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский утверждает, что Россия якобы пошла на «тактически неразумную и контрпродуктивную эскалацию» против Запада, запустив БПЛА на территорию республики. Об этом сообщает The Guardian.

По его словам, таким образом Москва якобы попыталась проверить воздушную оборону НАТО и Польши, заставив союзников отреагировать. В то же время глава МИД отметил, что все беспилотники не были «ударными». Их попадание в воздушное пространство страны – часть «спектра провокаций», утверждает министр.

«Чего он [президент Владимир Путин] добивается? Он добивается консолидации общественной поддержки политики сдерживания России», – сказал Сикорский.

В ночь на 10 сентября воздушное пространство Польши нарушили более 20 беспилотников. Несколько из них были сбиты, в том числе истребителями стран НАТО. Инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию беспрецедентной и обвинил Россию в провокации.

Минобороны России отметило, что 10 сентября объекты для поражения в Польше не планировались, а «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

