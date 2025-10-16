Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов выразил недовольство, что некоторые страны имеют «не совсем честно поведение» в отношении России, поддерживая ее вопреки санкциям. Его слова приводит УНИАН.

Как заявил Буданов, эти государства помогают России «получать оружие, боеприпасы и критически важную элементную базу». Кроме того, они позволяют собственным гражданам вступать в ряды ВС РФ, утверждает он.

В то же время он сказал, что Москва «не ожидала такой мощной международной поддержки Украины». В связи с этим РФ якобы «очень нужна пауза» для восстановления своих мощностей, отметил глава ГУР Украины.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Владимир Путин также заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее глава дипломатии ЕС назвала