Трамп выступит с объявлением в четверг

Президент США Дональд Трамп в четверг, 16 октября, выступит с объявлением, тема которого не раскрывается, но до этого американский лидер заслушает доклад разведки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на расписание Белого дома.

В публикации отмечается, что в 11:00 (19:00 мск) Трамп заслушает доклад американской разведки, а в 22:00 мск «выступит с объявлением». Тема выступления президента США не раскрывается.

До этого Трамп заявил, что в будущем примет решение о том, будет ли одобрять просьбы Украины о предоставлении дальнобойного оружия.

Встреча президентов США и Украины состоится 17 октября в Белом доме. Они планируют обсудить просьбу Киева о поставке ракет Tomahawk и другого вооружения, а также усиление украинской противовоздушной обороны, энергетическую устойчивость и расширение сотрудничества в области производства дронов. При этом на прошлой неделе Трамп намекнул, что может отправить Tomahawk Украине, чтобы оказать давление на президента России Владимира Путина.

Ранее Трамп заявил об «усердной работе» над решением конфликта на Украине.