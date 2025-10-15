На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Испания может присоединиться к инициативе по закупке у США оружия для Украины

Глава испанского МО Роблес: Испания может стать частью программы вооружения ВСУ
Andrea Comas/Reuters

Глава минобороны (МО) Испании Маргарита Роблес допустила, что королевство присоединится к инициативе «Список приоритетных потребностей Украины» (PURL), в рамках которой страны НАТО закупают у США оружие для дальнейшей передачи Украине. Ее слова приводит агентство EFE.

«Думаю, что сейчас более 20 стран рассматривают эту возможность, и Испания всегда будет частью решения проблем», — отметила она.

По словам главы оборонного ведомства, если Киеву необходима такая помощь, то Испания станет частью этой программы, поскольку «Украина — приоритет».

До этого финский министр обороны Антти Хяккянен заявил, что Финляндия примет участие в реализации программы

24 июля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и ЕС заключили соглашение, согласно которому европейские страны будут оплачивать 100% стоимости всего военного оборудования. Глава Белого дома подчеркнул, что большая часть вооружения пойдет на Украину. Деньги, полученные от Европы, США планируют тратить на свои оборонные компании. Трамп выразил мнение, что подобную сделку необходимо было заключить с Европой еще три года назад.

Ранее глава Пентагона призвал НАТО «перейти от слов к делу» и нарастить закупки оружия.

