Лавров обратился к США по поводу их помощи Украине в ударах по России

Лавров: Россия попросила США прокомментировать их участие в ударах по РФ
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Российская сторона запросила комментарии США по недавней статье Financial Times, где говорилось, что Штаты уже несколько месяцев помогают Украине бить по энергоинфраструктуре России. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью газете «Коммерсантъ».

12 октября Financial Times сообщила, что Соединенные Штаты уже несколько месяцев помогают ВСУ наносить дальнобойные удары по энергетическим объектам в России.

По словам украинских и американских чиновников, «данные американской разведки, которыми они поделились с Киевом, позволили нанести удары по важным российским энергетическим объектам, включая нефтеперерабатывающие заводы, далеко за пределами линии фронта».

«Много пишут, и далеко не все из таких «ударов в колокол» подтверждается. Но, конечно, мы на это обратили внимание», — подчеркнул он.

По словам Лаврова, он поручил своим помощникам попросить США прокомментировать эти сообщения Financial Times.

До этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что Россия и Соединенные Штаты подтвердили важность мирного урегулирования украинского конфликта и необходимость анализа его глубинных причин.

По словам представителя МИД, стороны единодушно признают взаимосвязь между поиском мирного решения и необходимостью понимания глубинных причин текущего кризиса.

При этом 15 октября шеф Пентагона Пит Хегсет отметил, что Соединенные Штаты и их союзники могут ввести дополнительные меры в отношении России, если конфликт на Украине не удастся урегулировать в ближайшее время.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.

Переговоры о мире на Украине
