Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает

Трамп заявил, что его политика основана на урегулировании, а не развязывании войн

Президент США Дональд Трамп заявил, что, урегулировав множество конфликтов за последние восемь месяцев, доказал, что его политика направлена «не на развязывание, а на прекращение войн». Его слова с выступления в парламенте Израиля приводит РИА Новости.

Трамп напомнил, что экс-госсекретарь США и его оппонент на предыдущих президентских выборах Хиллари Клинтон говорила, что политика Трампа зациклена на войнах.

«Моя политика, на самом деле, направлена на прекращение войн, и она работает», — сказал Трамп.

9 октября американский лидер сообщил, что Израиль и ХАМАС подписали договоренности по первому этапу мирного плана по урегулированию в секторе Газа. Американский лидер пояснил, что это означает «очень скорое» освобождение всех заложников и отвод израильских войск к согласованным линиям.

Позже канцелярия президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщила, что саммит по случаю прекращения огня в Газе пройдет 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх. К участию в саммите были приглашены лидеры 20 стран.

Ранее Хиллари Клинтон похвалила «заклятого врага» Трампа.