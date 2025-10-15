На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Пентагона пригрозил России мерами

Хегсет: США и союзники готовы ввести дополнительные меры против России
Joshua Sukoff/Shutterstock/FOTODOM

Соединенные Штаты и их союзники могут ввести дополнительные меры в отношении России, если конфликт на Украине не удасться урегулировать в ближайшее время. Об этом заявил глава министерства войны США Пит Хегсет после заседания Североатлантического совета на уровне министров обороны, передает РИА Новости.

«Если этот конфликт не закончится, если не появится путь к миру в краткосрочной перспективе, США и союзники предпримут шаги, чтобы возложить издержки на РФ за продолжающуюся агрессию», — сказал он.

Также Хегсет заявил, что Украина получит «огневую мощь», не уточнив, идет ли речь о ракетах Tomahawk.

По его мнению, «обязательства», взятые странами Европы по покупке американского оружия для Украины, вскоре превратятся в «возможности» для украинской армии.

13 октября агентство Bloomberg писало, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
