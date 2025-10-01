Захарова рассказала о позиции России и США по урегулированию украинского конфликта

Россия и Соединенные Штаты подтвердили важность мирного урегулирования украинского конфликта и необходимость анализа его глубинных причин. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Делегация, возглавляемая министром иностранных дел Сергеем Викторовичем Лавровым, провела на полях 80-й сессии ГА ООН переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Нью-Йорке», — сказала Захарова.

По словам представителя МИД, стороны единодушно признали взаимосвязь между поиском мирного решения и необходимостью понимания глубинных причин текущего кризиса.

Лавров и Рубио провели переговоры в Нью-Йорке 24 сентября. Встреча состоялась в рамках открывшейся ранее недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

В МИД России по итогам встречи сообщили, что Лавров и Рубио в ходе переговоров обменялись мнениями по урегулированию украинского кризиса, развивая понимание, достигнутое по итогам саммита на Аляске. Отмечается, что стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в поиске мирного решения конфликта.

Ранее в Китае раскрыли детали напряженного диалога Лаврова с Рубио по Украине.