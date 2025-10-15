Глава Сирии проводит встречу с сирийской диаспорой в Москве

Лидер Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа проводит встречу с представителями сирийской диаспоры в России. Встреча проходит в одной из гостиниц Москвы, сообщает РИА Новости.

15 октября президент Сирии Ахмед Аш-Шараа впервые прибыл в Москву с рабочим визитом, в ходе которого встретился с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продлились более двух с половиной часов.

Во время переговоров Путин заявил, что Москва в отношениях с Дамаском всегда руководствовалась интересами сирийского народа. Он отметил, что Россия никогда не связывала развитие отношений с Сирией с какими-либо особыми интересами или политической конъюнктурой.

По итогам переговоров вице-премьер РФ Александр Новак сообщил о готовности российской стороны содействовать в восстановлении инфраструктуры Сирии. Он отметил, что вскоре состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Ранее сообщалось, что президент Сирии аш-Шараа на встрече с Путиным потребует выдать Асада.