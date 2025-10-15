В России рассказали о готовности страны участвовать в восстановлении Сирии

Новак заявил, что Россия готова участвовать в восстановлении Сирии

Россия готова участвовать в восстановлении Сирии. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам российско-сирийских переговоров на высшем уровне, его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что вскоре состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Сегодня обсуждали проекты в области энергетики, транспорта, развитие туристической сферы, здравоохранения, культурно-гуманитарной сферы», — сказал Новак.

Он уточнил, что такие же темы обсудят на заседании комиссии.

«Мы готовы оказывать поддержку», — подчеркнул вице-премьер.

Новак добавил, что РФ может оказать поддержку в восстановлении разрушенной инфраструктуры: энергетической и транспортной.

«Наши компании заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, восстановлении энергетики», — сказал он.

15 октября президент Сирии Ахмед аш-Шараа прилетел в Москву для проведения встречи с президентом России. Переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца в узком составе начали в 14:15 мск и, таким образом, продолжались около полутора часов. Около 16.00 мск Путин и Ахмед аш-Шараа перешли к переговорам в расширенном составе.

Ранее новый президент Сирии рассказал о желании перезапустить отношения с Россией.