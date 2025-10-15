На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России рассказали о готовности страны участвовать в восстановлении Сирии

Новак заявил, что Россия готова участвовать в восстановлении Сирии
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия готова участвовать в восстановлении Сирии. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак по итогам российско-сирийских переговоров на высшем уровне, его слова приводит «Интерфакс».

Он отметил, что вскоре состоится заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«Сегодня обсуждали проекты в области энергетики, транспорта, развитие туристической сферы, здравоохранения, культурно-гуманитарной сферы», — сказал Новак.

Он уточнил, что такие же темы обсудят на заседании комиссии.

«Мы готовы оказывать поддержку», — подчеркнул вице-премьер.

Новак добавил, что РФ может оказать поддержку в восстановлении разрушенной инфраструктуры: энергетической и транспортной.

«Наши компании заинтересованы в развитии транспортной инфраструктуры, восстановлении энергетики», — сказал он.

15 октября президент Сирии Ахмед аш-Шараа прилетел в Москву для проведения встречи с президентом России. Переговоры в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца в узком составе начали в 14:15 мск и, таким образом, продолжались около полутора часов. Около 16.00 мск Путин и Ахмед аш-Шараа перешли к переговорам в расширенном составе.

Ранее новый президент Сирии рассказал о желании перезапустить отношения с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами