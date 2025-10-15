На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Украинская делегация встретилась с американским производителем Tomahawk

Ермак: делегация Украины встретилась в США с производителем ракет Tomahawk
Keystone Press Agency/Global Look Press

Делегация украинской стороны в США встретилась с представителями американских военно-промышленных компаний, которые, в частности, производят ракеты Tomahawk и истребители F-16. Об этом сообщил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак в Telegram-канале.

По его словам, встреча проводилась с представителями Lockheed Martin и Raytheon вместе с премьер-министром Юлией Свириденко, секретарем СНБО Рустемом Умеровым, первым заместителем министра иностранных дел Сергеем Кислицей и нашим послом в США Ольгой Стефанишиной.

Lockheed Martin — корпорация, которая занимается производством истребителей F-16, а Raytheon производит ракеты Tomahawk и является разработчиком системы Patriot.

До этого газета Kyiv Post сообщала, что президент США Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Позже глава МО ФРГ Борис Писториус сообщил, что Германия примет окончательное решение о возможной покупке ракет Tomahawk для Украины после того, как администрация американского лидера прояснит ситуацию с потенциальными поставками этого вида оружия Киеву.

Ранее на Украине поделились ожиданиями от предстоящей встречи Зеленского и Трампа.

