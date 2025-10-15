В ЛАГ рассказали, когда состоится перенесенный российско-арабский саммит

Перенесенный российско-арабский саммит может пройти до конца текущего года. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол Лиги арабских государств (ЛАГ) в Москве Валид Хамид Шилтаг.

«Я надеюсь, что если успеем, то в этом году. Если все будут заняты из-за повестки, то дата может сдвинуться на один-два месяца, получается, январь-февраль. Потому что все готово и мы назначим новую дату саммита», — сказал дипломат на полях Российской энергетической недели.

Он уточнил, что время проведения мероприятия пока не согласовано. По словам посла, работа идет совместно с МИД РФ, с комитетом подготовки к саммиту, также необходимо обсудить новую дату с лидерами арабских государств.

10 октября помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что перенесенный российско-арабский саммит предварительно может состояться в ноябре текущего года. По его словам, выбор даты проведения также зависит от того, как будет реализован план президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса в секторе Газа. Ушаков добавил, что российская сторона также прислушается к подсказкам «арабских друзей».

9 октября президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, в ходе которого собеседники пришли к согласию, что многим лидерам арабских государств будет сложнее попасть в Москву из-за начала активной фазы реализации плана Трампа по нормализации ситуации в палестинском анклаве. По итогам переговоров было решено, что саммит лучше перенести на более позднее время, которое будет дополнительно согласовано.

Ранее РФ пригласила на российско-арабский саммит лидеров более 20 стран.