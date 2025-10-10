В Кремле рассказали, когда может состояться российско-арабский саммит

Перенесенный российско-арабский саммит предварительно может состояться в ноябре текущего года. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

«Мы сейчас в предварительном плане думаем про ноябрь», — сказал он.

По его словам, выбор даты проведения также зависит от того, как будет реализован план президента США Дональда Трампа по урегулированию кризиса в секторе Газа. Ушаков добавил, что российская сторона также прислушается к подсказкам «арабских друзей».

До этого президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани, в ходе которого собеседники пришли к согласию, что многим лидерам арабских государств будет сложнее попасть в Москву из-за начала активной фазы реализации плана Трампа по нормализации ситуации в палестинском анклаве. По итогам переговоров было решено, что саммит лучше перенести на более позднее время, которое будет дополнительно согласовано.

Ранее Путин заявил, что Россия не только наблюдает за урегулированием ситуации в секторе Газа.