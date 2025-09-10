Сальдо высказался о судьбе Каховского водохранилища, разрушенного при атаке ВСУ

Каховское водохранилище восстановят после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«По мере восстановления Каховской плотины и Каховского гидроузла будет восстановлено Каховское водохранилище. И очевидно, в перспективе будет восстановлена мелиорация», — сказал Сальдо.

По словам губернатора, сейчас в некоторых населенных пунктах в Херсонской области наблюдаются проблемы с водоснабжением. Однако их, по словам Сальдо, оперативно решают с помощью подвоза воды и временных сетей водоснабжения.

В ночь на 6 июня 2023 года украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть в районе Новой Каховки. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о разрушении 11 из 28 пролетов гидроэлектростанции. Некоторые населенные пункты, в том числе Херсон, оказались затоплены. Владимир Сальдо уточнил, что в зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек.

Мэр Новой Каховки отмечал, что масштабы разрушения очень серьезные, и для восстановления станции потребуется фактически заново ее отстроить.

Ранее Путин назвал «варварской акцией» разрушение Каховской ГЭС.