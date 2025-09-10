На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Сальдо высказался о судьбе Каховского водохранилища, разрушенного при атаке ВСУ

Сальдо: Каховское водохранилище восстановят после завершения СВО
Алексей Коновалов/ТАСС

Каховское водохранилище восстановят после завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщил РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«По мере восстановления Каховской плотины и Каховского гидроузла будет восстановлено Каховское водохранилище. И очевидно, в перспективе будет восстановлена мелиорация», — сказал Сальдо.

По словам губернатора, сейчас в некоторых населенных пунктах в Херсонской области наблюдаются проблемы с водоснабжением. Однако их, по словам Сальдо, оперативно решают с помощью подвоза воды и временных сетей водоснабжения.

В ночь на 6 июня 2023 года украинские войска нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть в районе Новой Каховки. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил о разрушении 11 из 28 пролетов гидроэлектростанции. Некоторые населенные пункты, в том числе Херсон, оказались затоплены. Владимир Сальдо уточнил, что в зоне бедствия оказались до 40 тысяч человек.

Мэр Новой Каховки отмечал, что масштабы разрушения очень серьезные, и для восстановления станции потребуется фактически заново ее отстроить.

Ранее Путин назвал «варварской акцией» разрушение Каховской ГЭС.

