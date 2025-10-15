На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Володин рассказал, как Байден «буквально сам себя погубил»

Володин: Байдену в лоб прилетели бумеранги, которые он запускал против России
Владимир Федоренко/РИА Новости

Экс-президенту США Джо Байден «сам себя погубил», по его словам, политику вернулись все бумеранги, которые он «запускал» против России, ожидая ее краха. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, сообщается в Telegram-канале Государственной думы.

«Байден буквально сам себя погубил. Ему в лоб прилетели все бумеранги, которые он запускал в ожидание того, что экономику нашей страны в клочья разорвут», — подчеркнул он.

Байден проходит терапию рака предстательной железы и при этом чувствует себя хорошо.

Онколог Эзекиэль Эмануэль предположил, что агрессивная форма рака у Байдена, возможно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Это заявление вызвало в США новые вопросы о сокрытии диагноза, особенно на фоне февральского заключения врача Белого дома 2024 года, в котором утверждалось, что состояние здоровья Байдена «в порядке» и проблем с предстательной железой не выявлено.

Летом газета Politico писала, что Байден на пенсии ведет скромную жизнь, избегая роскоши и летая коммерческими рейсами.

Ранее эксперт рассказала, сможет ли Байден победить агрессивную форму рака.

