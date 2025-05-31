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Эксперт рассказала, сможет ли Байден победить агрессивную форму рака

Биолог Баранова: в случае Байдена вопрос об операции и удалении опухоли не стоит
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Manuel Balce Ceneta/AP

Доктор биологических наук и профессор Анчи Баранова рассказала «Ленте.ру», что в случае с экс-президентом США Джо Байденом вопрос об операции и удалении опухоли предстательной железы не стоит.

По словам эксперта, подобные опухоли часто находят у мужчин пожилого возраста и, как правило, не оперируют. Баранова добавила, что операция по удалению рака простаты с метастазами в кости может иметь серьезные негативные последствия для организма.

По шкале Глисона опухоль Байдена оценили на 10 из 10 пунктов. Значения от одного до пяти считаются вариантом нормы, хотя там также могут быт отклонения. Баранова уточнила, что врачи не берутся оперировать пациентов с Глисон шесть и часто не торопятся с лечением, но иногда применяется агрессивная терапия.

«В случае президента Байдена вопрос об операции не стоит. Если метастазы уже есть в костях, удаление основной опухоли не решит проблему. В организме наверняка останутся микрометастазы, которые после удаления первичной опухоли начнут расти», — поделилась она.

До этого РИА Новости сообщало, что бывший президент США Джо Байден начал принимать таблетки для лечения от рака простаты.

Ранее в США призвали жену Байдена раскрыть данные о здоровье мужа в период президентства.

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