Появились подробности о лечении рака Байдена

CBS: Байден чувствует себя хорошо и реагирует на лечение рака простаты
Ken Cedeno/Reuters

Экс-президент США Джо Байден проходит терапию рака предстательной железы и при этом чувствует себя хорошо. Об этом сообщили CBS со ссылкой на источник.

По информации телеканала, лечение, включающее лучевую и гормональную терапию, началось несколько недель назад и продолжается в Филадельфии.

Онколог Эзекиэль Эмануэль предположил, что агрессивная форма рака у Байдена, возможно, развивалась с начала его президентского срока в 2021 году. Это заявление вызвало в США новые вопросы о сокрытии диагноза, особенно на фоне февральского заключения врача Белого дома 2024 года, в котором утверждалось, что состояние здоровья Байдена «в порядке» и проблем с предстательной железой не выявлено.

NBC News до этого писал, что Байден приступил к новому этапу лечения рака простаты. По информации источника телеканала, курс лучевой терапии продлится пять недель. В настоящее время бывший президент принимает гормональные препараты, следует из материала.

Ранее эксперт рассказала, сможет ли Байден победить агрессивную форму рака.

