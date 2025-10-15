На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минобороны Германии ответило на вопрос о покупке ракет Tomahawk для Украины

МИД ФРГ примет решение о покупке Tomahawk для Украины после заявления Трампа
U.S. Navy/AP

Германия примет окончательное решение о возможной покупки ракет Tomahawk для Украины после того, как администрация президента США Дональда Трампа прояснит ситуацию с потенциальными поставками этого вида оружия Киеву. Об этом заявил глава МО ФРГ Борис Писториус, передает агентство Reuters.

«Мы примем решение, когда [США] объявят о своем решении», — отметил он.

До этого газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

13 октября агентство Bloomberg писало, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен провести встречу с Дональдом Трампом 17 октября, чтобы обсудить вопросы укрепления украинской противовоздушной обороны, возможные поставки ракет Tomahawk и ряд других тем.

Ранее Трамп заявил, что его политика направлена на прекращение войн и работает.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
