Министр обороны Германии сделал резкое заявление в адрес России

Писториус: если Путин захочет испытать немецкие границы, ФРГ ответит решительно
Heiko Becker/Reuters

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин решительно отреагирует, если Россия «решит испытать немецкие границы». Его слова приводит телеканал Sky News.

Писториус заявил, что Германия потратит 10 млрд евро на разработку новейших беспилотников в течение следующих лет. Кроме того, Берлин предложит взять на себя ведущую роль в любой предложенной системе противовоздушной обороны ЕС, сообщил министр.

«Если Россия и Владимир Путин решат испытать немецкие границы, Германия отреагирует решительно», — заявил Писториус.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо назвал политиков Запада «специалистами по фильмам ужасов» из-за истерии по поводу якобы планов России о нападении на одну из западных стран.

Он добавил, что для здравомыслящих людей в таких высказываниях очевидна провокация или «полная некомпетентность». Кроме того, любой здравомыслящий человек понимает, что у России не было, нет и не будет желания на кого-либо нападать, уточнил российский президент.

Ранее в НАТО подтвердили, что обсуждают снятие ограничений на применение вооружений против РФ.

