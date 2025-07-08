Трамп пригрозил БРИКС из-за «попыток» подорвать статус доллара как мировой валюты

Президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в том, что оно пытается подорвать статус американского доллара как «мирового стандарта». Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания своего кабинета, сообщает РИА Новости.

«БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьезной угрозы, но их цель — уничтожить доллар, чтобы какая-то другая страна могла занять его место и стать новым стандартом», — сказал американский лидер.

Он добавил, что Соединенные Штаты не намерены терять этот статус «ни при каких обстоятельствах».

7 июля Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины размером 10% в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.

На инициативу главы Белого дома отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против других стран, в частности Соединенных Штатов.

Ранее в России оценили угрозы Трампа в адрес БРИКС.