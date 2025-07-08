На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп пригрозил БРИКС из-за «попыток» подорвать статус доллара как мировой валюты

Трамп заявил, что БРИКС пытается подорвать статус доллара как мирового стандарта
true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил объединение БРИКС в том, что оно пытается подорвать статус американского доллара как «мирового стандарта». Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания своего кабинета, сообщает РИА Новости.

«БРИКС, на мой взгляд, не представляет серьезной угрозы, но их цель — уничтожить доллар, чтобы какая-то другая страна могла занять его место и стать новым стандартом», — сказал американский лидер.

Он добавил, что Соединенные Штаты не намерены терять этот статус «ни при каких обстоятельствах».

7 июля Трамп заявил, что США введут дополнительные торговые пошлины размером 10% в отношении государств, поддерживающих политику БРИКС.

На инициативу главы Белого дома отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что сотрудничество в рамках БРИКС не направлено против других стран, в частности Соединенных Штатов.

Ранее в России оценили угрозы Трампа в адрес БРИКС.

Все новости на тему:
БРИКС
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами