ЕСПЧ обязал взыскать с России €253 млн в пользу Грузии из-за конфликта 2008 года

Международная инстанция Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворила государственный иск со стороны Грузии против России, присудив Тбилиси компенсацию в размере €253 млн из-за якобы нарушений прав человека после конфликта, который имел место в 2008 году. Об этом сообщает ТАСС.

Исковое заявление было подано еще в 2008 году. По оценкам суда, Россия якобы допустила нарушения, включая «чрезмерное применение силы», «жестокое обращение», «незаконные задержания» и «незаконные ограничения» передвижения через границу «между территорией, контролируемой Грузией».

При этом поданное в 2021 году в ЕСПЧ заявление со стороны граждан Южной Осетии суд отклонил.

8 августа 2008 года Грузия обстреляла Южную Осетию, а затем ввела войска в республику, в результате чего Цхинвал подвергся разрушениям. Сразу после этого Россия ввела войска в Южную Осетию и выдворила оттуда грузинские войска за пять дней. 26 августа 2008 года Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии.

8 августа 2025 года премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе заявил, что администрация бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили нанесла огромный ущерб национальным интересам республики, начав военные действия в августе 2008 года.

