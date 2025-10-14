Появились подробности об «Антивоенном комитете России»

ТАСС: ФСБ раскрыла сведения об АКР, против членов которого завели дела

Федеральная служба безопасности РФ раскрыла подробные сведения об «Антивоенном комитете России» (АКР) (признан нежелательным в РФ), в отношении членов которого возбуждены дела о терроризме. Об этом пишет РИА Новости.

«Для реализации замысла по насильственному изменению конституционного строя РФ и объедения разнородных протестных сил «протестного сообщества» Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) совместно с группой проживающих за рубежом российских оппозиционно настроенных общественных деятелей в 2022 году создан «Антивоенный комитет России» («нежелательная организация, далее «АКР», действует в виде незарегистрированного общественного объединения)», — говорится в материалах службы.

По ее данным, площадка объединяет в себе общественных деятелей, уехавших из РФ и выступающих против спецоперации.

Среди членов АКР, в отношении которых также завели дело о терроризме, оказались экс-глава ЮКОСа Михаила Ходорковский, политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом), публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) и другие.

