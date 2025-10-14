На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Появились подробности об «Антивоенном комитете России»

ТАСС: ФСБ раскрыла сведения об АКР, против членов которого завели дела
true
true
true
close
ID1974/Shutterstock/FOTODOM

Федеральная служба безопасности РФ раскрыла подробные сведения об «Антивоенном комитете России» (АКР) (признан нежелательным в РФ), в отношении членов которого возбуждены дела о терроризме. Об этом пишет РИА Новости.

«Для реализации замысла по насильственному изменению конституционного строя РФ и объедения разнородных протестных сил «протестного сообщества» Ходорковским (признан в РФ иностранным агентом) совместно с группой проживающих за рубежом российских оппозиционно настроенных общественных деятелей в 2022 году создан «Антивоенный комитет России» («нежелательная организация, далее «АКР», действует в виде незарегистрированного общественного объединения)», — говорится в материалах службы.

По ее данным, площадка объединяет в себе общественных деятелей, уехавших из РФ и выступающих против спецоперации.

Среди членов АКР, в отношении которых также завели дело о терроризме, оказались экс-глава ЮКОСа Михаила Ходорковский, политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом), публицист Владимир Кара-Мурза (признан в РФ иностранным агентом), актер Артур Смольянинов (признан в РФ иноагентом, включен в список террористов и экстремистов), шахматист Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом) и другие.

Ранее следствие опровергло сообщение о том, что Илью Яшина (признан в РФ иностранным агентом) лишили российского гражданства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами