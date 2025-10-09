Вучич призвал правительство Сербии выполнить все требования ЕС для евроинтеграции

Президент Сербии Александр Вучич призвал сербское правительство исполнить все требования Евросоюза для ускорения процесса вступления в объединение, даже если они выглядят как шантаж. Его слова передает ТАСС.

«Я бы попросил премьер-министра и председателя Народной скупщины, которая особенно занимается переговорами с европейцами, чтобы они ускорили процесс насколько это возможно. Даже если что-то выглядит как шантаж или как нечто несправедливое, чтобы мы выполнили все, что называется реформаторской повесткой», — сказал он.

Вучич призвал кабмин исполнить «все, что им взбредет в голову, даже то, что выглядит унизительным».

Белград должен продемонстрировать способность к быстрому продвижению по европейскому пути, добавил сербский лидер.

Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году. Вучич считает, что страну не примут раньше 2030.

В сентябре еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос сообщила, что в 2028 году к Евросоюзу может присоединиться Черногория.

Ранее в Сербии назвали отказ вступить в ЕС «актом гражданского мужества».