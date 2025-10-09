На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вучич призвал правительство Сербии выполнить все требования ЕС для евроинтеграции

Вучич призвал ускорить евроинтеграцию Сербии даже ценой унижения
true
true
true
close
Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич призвал сербское правительство исполнить все требования Евросоюза для ускорения процесса вступления в объединение, даже если они выглядят как шантаж. Его слова передает ТАСС.

«Я бы попросил премьер-министра и председателя Народной скупщины, которая особенно занимается переговорами с европейцами, чтобы они ускорили процесс насколько это возможно. Даже если что-то выглядит как шантаж или как нечто несправедливое, чтобы мы выполнили все, что называется реформаторской повесткой», — сказал он.

Вучич призвал кабмин исполнить «все, что им взбредет в голову, даже то, что выглядит унизительным».

Белград должен продемонстрировать способность к быстрому продвижению по европейскому пути, добавил сербский лидер.

Сербия получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2012 году. Вучич считает, что страну не примут раньше 2030.

В сентябре еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос сообщила, что в 2028 году к Евросоюзу может присоединиться Черногория.

Ранее в Сербии назвали отказ вступить в ЕС «актом гражданского мужества».

