В Венгрии назвали Трампа достойным Нобелевской премии мира

Глава МИД Венгрии Сийярто: Трамп заслуживает Нобелевской премии мира
Kent Nishimura/Reuters

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что президент США Дональд Трамп заслуживает Нобелевской премии мира. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, президент Трамп однозначно заслуживает Нобелевскую премию мира, потому что он много сделал для продвижения мира», — сказал глава МИД Венгрии.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Он напомнил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».

Ранее лауреат Нобелевской премии мира заявила, что награду заслужил Трамп.

