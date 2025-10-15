На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Венгрии выступили против запрета на импорт российских энергоресурсов

Сийярто: Венгрия выступит против отказа от импорта энергоресурсов из РФ в ЕС
true
true
true
close
Global Look Press

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на полях форума «Российская энергетическая неделя» заявил, что на совещании министров энергетики Европейского союза (ЕС) выступит против плана запретить импорт энергоресурсов из РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем до последней возможности выступать против. <...> Когда совещание министров энергетики соберется в понедельник, я четко выступлю, что так называемая «диверсификация» была бы перерезанием энергоснабжения Венгрии», — сказал глава МИД Венгрии.

23 сентября президент США Дональд Трамп во время выступления на Генассамблее ООН заявил, что обсудит с лидерами стран-членов Европейского союза сокращение импорта российских энергоносителей. По словам американского лидера, страны ЕС пытаются «вести борьбу с Россией», но продолжают закупать ее энергоресурсы. Глава Белого дома назвал подобное решение позором.

Сийярто назвал требование Трампа нереалистичным. При этом он подчеркнул, что Вашингтон позицию Будапешта понимает.

Ранее Трамп заявил, что может ужесточить санкции против России.

