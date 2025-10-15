В Госдуме одобрили проект закона об увеличении МРОТ

Комитет ГД одобрил законопроект об увеличении размера МРОТ с 2026 года

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов рекомендовал палате принять в первом чтении проект об увеличении размера МРОТ с 1 января 2026 года. Об этом сообщили в правительстве РФ в Telegram-канале.

При этом выплата, согласно законопроекту, будет увеличена более чем на 20,5% и составит 27 093 рубля в месяц.

Помимо этого, единое пособие также вырастет. По информации пресс-службы, в 2026 году его размер увеличится еще на 6% и достигнет 18 371 рубля.

Накануне повышение МРОТ анонсировал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. По его словам, правительство последовательно повышает МРОТ темпами, опережающими инфляцию. Он отметил, что такая динамика будет способствовать росту уровня жизни порядка 4,5 млн работников.

В сентябре член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров рассказал, что повышение МРОТ более чем на 20% со следующего года повлечет за собой увеличение минимального размера отпускных, больничных и декретных выплат.

