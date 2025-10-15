В МИД РФ назвали Нобелевскую премию политическим инструментом

Нобелевская премия превратилась в политический инструментарий. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Долгие десятилетия эта премия, другие премии, смежные премии в смежных отраслях и сферах превратились в политический инструментарий», — сказала она.

По мнению дипломата, Нобелевская премия не может рассматриваться как политический инструментарий, который не имеет прозрачной процедуры и понятной логики отбора людей за то, что они сделали.

10 октября Нобелевский комитет сообщил, что премию мира получила лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корине Мачадо. Как присуждение Нобелевской премии мира венесуэльской оппозиционерке повлияет на американского лидера и стоит ли ждать его ответных действий — в материале «Газеты.Ru».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что решения Нобелевского комитета по премии мира нанесли огромный ущерб авторитету премии. Он напомнил, что были случаи, когда комитет присуждал Нобелевскую премию мира людям, «которые для мира ничего не сделали».

Ранее лауреат Нобелевской премии мира заявила, что награду заслужил Трамп.