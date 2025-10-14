Жители Одессы вышли на митинг против мэра города

Жители Одессы устроили протестную акцию, требуя созвать сессию горсовета и отстранить действующего градоначальника Геннадия Труханова. Об этом сообщает издание «Новини.LIVE».
В публикации отмечается, что участники акции призывали отстранить Труханова от исполнения мэрских полномочий. Поводом стали появившиеся сообщения о том, что у него нашли российское гражданство.
Издание утверждает, что протестующие поддерживают создание в городе военной администрации.
Участники акции также обвинили местные власти в том, что чиновники не могут справиться со своими обязанностями даже в чрезвычайных обстоятельствах. Например, с последствиями наводнения, которые были спровоцированы мощными ливнями.
14 октября украинский телеканал ТСН сообщил, что Владимир Зеленский лишил гражданства Украины Труханова, экс-депутата Рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина.
Тогда Труханов заявил, что планирует обжаловать решение украинских властей в Верховном суде. Если же этого будет недостаточно, то он готов обратиться в Европейский суд по правам человека.
Позднее Служба безопасности Украины подтвердила информацию о лишении гражданства страны Труханова и показала фото его российского паспорта.
Ранее Зеленский поручил рассмотреть вопрос о создании в Одессе военной администрации.