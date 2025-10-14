На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Совфеде рассказали о дилемме Трампа из-за ракет Tomahawk для Украины

Сенатор Пушков заявил, что Трамп оказался перед дилеммой из-за ракет Tomahawk
true
true
true
close
Владимир Трефилов/РИА Новости

Президент США Дональд Трамп оказался перед дилеммой в вопросе поставок ракет Tomahawk Украине: реализовать свою угрозу и нанести ущерб миру, либо отказаться от передачи оружия и принять рациональное решение. Таким образом в своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию, что США могут передать ВСУ до 50 ракет Tomahawk.

По оценке сенатора, при передаче оружия ситуация на поле боя для Украины никак не изменится, но зато «общий вред может быть огромным». Речь идет о срыве перспектив мирного урегулирования, ухудшении отношений Москвы и Киева и рисках для глобальной безопасности.

«Трамп сейчас стоит перед дилеммой - выполнить свою угрозу, и нанести делу мира тройной ущерб, или все же такого решения не принимать, то есть принять единственно рациональное решение. Выбор за ним», — написал Пушков.

До этого газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Ранее Каллас поддержала решение передать Украине Tomahawk.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами