Президент США Дональд Трамп оказался перед дилеммой в вопросе поставок ракет Tomahawk Украине: реализовать свою угрозу и нанести ущерб миру, либо отказаться от передачи оружия и принять рациональное решение. Таким образом в своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал информацию, что США могут передать ВСУ до 50 ракет Tomahawk.

По оценке сенатора, при передаче оружия ситуация на поле боя для Украины никак не изменится, но зато «общий вред может быть огромным». Речь идет о срыве перспектив мирного урегулирования, ухудшении отношений Москвы и Киева и рисках для глобальной безопасности.

«Трамп сейчас стоит перед дилеммой - выполнить свою угрозу, и нанести делу мира тройной ущерб, или все же такого решения не принимать, то есть принять единственно рациональное решение. Выбор за ним», — написал Пушков.

До этого газета Kyiv Post сообщала, что Дональд Трамп близок к принятию «исторического решения» о поставке Украине дальнобойных ракет Tomahawk. Как следует из текста, этот шаг обусловлен якобы «последними разрушительными атаками России на энергосистему Украины».

Ранее Каллас поддержала решение передать Украине Tomahawk.