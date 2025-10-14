На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Лишенный гражданства Украины экс-депутат Рады пообещал «выкинуть» Зеленского

Лишенный гражданства Украины экс-нардеп Царев пригрозил выкинуть Зеленского
Александр Натрускин/РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев, которого лишили гражданства Украины, пообещал «выкинуть» украинского президента Владимира Зеленского. Соответствующее заявление он сделал в беседе с ТАСС.

По словам экс-парламентария, то, что президент по прошествии стольких лет помнит про него, издает указы, борется с ним, свидетельствует о том, что Зеленский боится.

«Правильно боится, потому что мы победим, мы выкинем Зеленского и вернем Украине, украинцам их Украину, цветущую мирную, ту, которую мы хорошо помним, как она была раньше», — сказал Царев.

По словам политика, решение о лишении его гражданства является абсурдным, поскольку Зеленский гражданство ему не давал.

14 октября Зеленский подписал указ о лишении гражданства Царева. Аналогичное решение приняли в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова и танцовщика Сергея Полунина.

Ранее Царев раскрыл планы Украины на случай ухода Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
