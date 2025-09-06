На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политик раскрыл планы Украины на случай ухода Зеленского

Политик Царев: на Украине составляются планы на случай ухода Зеленского
Gleb Garanich/Reuters

На Украине разрабатываются сразу несколько планов на случай ухода Владимира Зеленского с поста президента страны или лишения его части полномочий. Об этом стало известно из публикации российского политика, экс-нардепа Рады Олега Царева в Telegram.

Из поста общественного деятеля следует, что «политическая жизнь кипит» на Украине, а в кулуарах обсуждается вопрос назначения премьер-министра страны на переходный период.

«Рассматриваются самые неожиданные фигуры. Любопытно, но среди них мелькало имя Анатолия Кинаха, который был премьер-министром Украины с 2001 по 2002 год при Кучме», — говорится в публикации Царева.

В посте экс-нардепа Верховной рады Украины среди прочего утверждается, что Кинах руководил министерством экономики Украины, а также занимал посты депутата Рады и секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны.

До этого украинское издание «Страна» писало, что Европа начала операцию по смещению Зеленского, а также стремится использовать в своих интересах созданную американцами инфраструктуру контроля над процессами на Украине. Издание сообщало, что в качестве главного рычага такой инфраструктуры используется зависимость Киева от европейской финансовой и военной поддержки.

Ранее стало известно о страхе Зеленского перед личной встречей с Путиным.

Новости Украины
