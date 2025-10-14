Мэр Кличко обратился к горожанам с предупреждением

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к жителям столицы Украины с призывом готовиться к непростой зиме. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Киев-24».

По словам чиновника, зима в городе «будет непростой, и в этом направлении необходимо прорабатывать разные сценарии, учитывая также и плохой сценарий».

Он отметил, что власти украинской столицы «продолжают делать все для того, чтобы обеспечить сервисами» всех ее жителей.

«Но я хотел призвать каждого из киевлян также просчитывать разные сценарии и быть готовыми. Готовыми — это означает запас воды, запас продуктов питания длительного хранения, теплые вещи», — сказал Кличко.

10 октября депутат Верховной рады Марьяна Безуглая попросила украинцев, которые живут в крупных городах Украины, особенно в Киеве, переехать зимой, потому что в стране может быть полный блэкаут.

На прошлой неделе на Украине сложилась критическая ситуация с энергоснабжением после массированного удара Вооруженных сил РФ. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты.

Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки Вооруженных сил Украины по гражданским объектам России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме указали на возможные проблемы на Украине из-за суровой зимы.