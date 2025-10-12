Китай отклонил телефонный разговор с США после сообщений о новых пошлинах Пекина

Соединенные Штаты предложили Китаю провести телефонный разговор после сообщений о новых пошлинах Пекина, однако китайская сторона отложила его. Об этом в интервью Fox News заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.

По его словам, как только в Вашингтоне узнали о решении Пекина из открытых источников, то обратились к китайской стороне с предложением телефонного разговора.

«Но они отложили его», — заявил Грир.

До этого американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп готов проявить «разумный подход» в торговых переговорах с Китаем, если Пекин будет действовать аналогичным образом.

Накануне Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп рассказал о новых пошлинах против Китая.