Вэнс рассказал о рычагах давления Трампа в торговых войнах

Вэнс: у Трампа больше рычагов давления в торговых войнах, чем у Пекина

Президент США Дональд Трамп готов проявить «разумный подход» в торговых переговорах с Китаем, если Пекин будет действовать аналогичным образом. Об этом в интервью Fox News рассказал американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

«Президент США располагает гораздо большим числом инструментов давления, чем Китайская Народная Республика», — утверждает он.

Вэнс добавил, что Трамп готов быть «разумным переговорщиком», если Пекин «готов вести себя разумно».

До этого в министерстве коммерции КНР заявили, что решение США о введении новых торговых пошлин против Китая — типичный пример «двойных стандартов» Белого дома.

Накануне Трамп объявил о введении с 1 ноября 100%-ных пошлин на все товары из Китая в дополнение к уже действующим тарифам. Также американский лидер сообщил о введении экспортного контроля на «критически важное программное обеспечение». Эти меры представлены как ответ на «чрезвычайно агрессивную позицию» Китая в торговле.

Решение последовало за введением Пекином экспортного контроля на технологии добычи и переработки редкоземельных металлов, где Китай контролирует 70% мирового рынка. Объявление Трампа вызвало обвал на фондовом рынке США с потерей капитализации в $1,65 трлн. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

