На Мадагаскаре объявили переходный период

Глава военных, пришедших к власти на Мадагаскаре, полковник Майкл Рандрианирина, объявил о начале переходного периода, который будет продолжаться два года до проведения новых выборов. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, за два года планируется провести референдум по проекту новой конституции Мадагаскара. После этого будут проведены выборы для постепенного формирования новых институтов власти.

До этого президент Мадагаскара Андри Радзуэлина подтвердил свой отъезд из страны на фоне массовых протестов. Он объяснил свой поступок соображениями личной безопасности.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды. В связи с этим посольство РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок на Мадагаскар до стабилизации ситуации, а находящимся там гражданам – проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

Ранее в МИД РФ прокомментировали ситуацию на Мадагаскаре.