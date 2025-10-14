На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД РФ заявил, что говорить о депортации граждан РФ из Латвии рано

Захарова: говорить о массовой депортации россиян из Латвии преждевременно
Shatokhina Natalia/Global Look Press

Говорить о массовой депортации российских граждан из Латвии на данный момент преждевременно. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС.

«Акцентируем, что говорить об угрозе немедленной массовой депортации россиян преждевременно. Ими могут быть задействованы различные административные и правовые механизмы для защиты своих прав», — сказала официальный представитель российского внешнеполитического ведомства.

Она отметила, что посольство России в Риге ориентировано на оказание максимального содействия гражданам РФ. Захарова отметила, что решение властей Латвии в отношении пожилых российских граждан антигуманно.

14 октября председатель Госдумы (ГД) РФ Вячеслав Володин заявил, что россияне в прибалтийских государствах терпят унижения и гонения, ГД сделает все, чтобы их защитить.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную депортацию россиян из Латвии.

