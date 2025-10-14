Поддержавшие оппозицию на Мадагаскаре военные взяли власть под свой контроль

Военные на Мадагаскаре объявили о роспуске всех госинститутов кроме парламента

Группа военных, выступившая в поддержку протестующих на Мадагаскаре, взяли власть в свои руки и распускает все прежние органы управления страной. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя военных полковника Майкла Рандрианирины.

Военные распускают все государственные институты кроме Национальной ассамблеи (нижней палаты парламента).

«Мы взяли власть в свои руки», — сказал Рандрианирин.

Несколько часов назад президент Мадагаскара Андри Радзуэлина подтвердил свой отъезд из страны на фоне массовых протестов. Он объяснил свой поступок соображениями личной безопасности.

В конце сентября Мадагаскар столкнулся с волной протестов, вызванных перебоями в водо- и электроснабжении. Жители Антананариву и других крупных городов, координируя свои действия через социальные сети, выходили на улицы, требуя восстановления стабильной подачи электричества и воды. В связи с этим посольство РФ рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок на Мадагаскар до стабилизации ситуации, а находящимся там гражданам – проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

Ранее в МИД РФ прокомментировали ситуацию на Мадагаскаре.